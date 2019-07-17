Полиция опровергла данные о задержании матери больного ребенка в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские опровергают информацию о задержании ими женщины в одном из отделений почты в Москве, где она получала посылку с запрещенным лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Информация, размещенная в ряде СМИ, о том, что сотрудники полиции задержали женщину, которая пришла в почтовое отделение для получения посылки, в которой содержались лекарственные препараты, не зарегистрированные в РФ, не соответствует действительности. Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что материалы дела после задержания женщины в настоящее время находятся в Федеральной таможенной службе.

Ранее некоторые СМИ, а также социальные сети распространили информацию о том, что в одном из отделений "Почты России" в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с запрещенным в России лекарственным препаратом от судорог для своего сына.