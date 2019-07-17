Жители Донбасса провели митинг в память о жертвах катастрофы MH17

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что суд над подозреваемыми в крушении MH17 пройдет в Нидерландах и по их законам. Рассмотрение дела, согласно решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, будет проходить в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

В июне ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Нидерланды не собираются добиваться их экстрадиции, но намерены обратиться к российской стороне с просьбой допросить их.