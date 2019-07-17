В Greenpeace считают, что паводок в Иркутской области может повториться из-за вырубки леса

"Главной причиной наводнения стали рекордные дожди, выпавшие в верховьях рек в Саянах. Однако есть основания полагать, что свой вклад в развитие наводнения могли внести и бесхозяйственные рубки леса в Саянах и предгорьях, приведшие к изменению характера лесного покрова и его водорегулирующей роли", - говорится в письме за подписью руководителя лесного отдела Greenpeace России Алексея Ярошенко.

ТАСС, 17 июля. Незаконная вырубка в защитных лесах Восточного Саяна является одной из причин тяжелых последствий паводка, случившегося в июне в Иркутской области. Об этом говорится в письме Greenpeace России на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

По его словам, в последние годы в защитных лесах Восточного Саяна, в первую очередь в орехово-промысловых зонах и нерестоохранных полосах лесов, получили широкое распространение санитарные рубки, проводимые даже на крутых горных склонах, в том числе непосредственно примыкающих к рекам или ручьям. Такие рубки радикально сокращают способность лесов регулировать сток: остающиеся после них разреженные древостои слабо задерживают осадки и снеготаяние, а волока и лесовозные дороги значительно облегчают поверхностный сток воды и эрозию почвы, отметил Ярошенко.

По мнению эколога, если объемы санитарных рубок в орехово-промысловых и нерестоохранных полосах лесов Восточного Саяна сохранятся на уровне 2018-2019 годов, то основная часть лесов может утратить свои водорегулирующие функции в течение ближайшего десятилетия. Такая утрата будет прямо влиять на вероятность будущих наводнений и поставить под угрозу поселки ниже по течению рек Бирюсы, Уды, Чуны, Оки, Ии.

"Просим провести проверку обоснованности и законности назначения и проведения санитарных рубок, информация о которых содержится в приложении к данному обращению, и в случае подтверждения нарушений, принять меры прокурорского реагирования по привлечению виновных должностных лиц к ответственности", - говорится в письме Ярошенко на имя генпрокурора.