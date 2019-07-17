МГУ стал единственным вузом России, попавшим в топ-40 репутационного рейтинга THE

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал единственным российским вузом, который вошел в топ-40 репутационного рейтинга по версии британской компании Times Higher Education. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"17 июля 2019 года британская компания Times Higher Education опубликовала репутационный рейтинг World Reputation Rankings 2019. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - единственный российский вуз, попавший в топ-40 лучших университетов мира и занявший 38-е место", - говорится в сообщении.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира. Это стало возможным, в частности, благодаря тому, что ученые университета входят в ведущие международные научные коллаборации, такие как LIGO, ЦЕРН, ITER и другие. "МГУ в свою очередь открывает собственные новые научные центры. Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики. В наши центры едут работать ведущие зарубежные ученые, а ученые МГУ представляют Россию за рубежом. Идет активный обмен опытом, научным знанием", - приводит слова ректора пресс-служба вуза.

Кроме того, университет ведет активную работу в области международной деятельности. За последние годы МГУ открыл филиалы в шести странах мира. В 2017 году впервые был открыт совместный российско-китайский университет в городе Шэньчжэнь. Организаторами университета выступили МГУ и Пекинский политехнический институт. Вуз также активно участвует и организует международные конференции и исследования.

"Наш успех обусловлен эффективной работой по вышеупомянутым направлениям - в научной деятельности, образовательном процессе, международном позиционировании, обмене опытом, знаниями между представителями различных научных школ, учеными из других стран, которые совокупно и дают выдающийся результат развития университета в целом, а как следствие - высокую репутацию МГУ в мире", - подчеркнул ректор.

О рейтинге

THE World Reputation Rankings 2019 - ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией. Рейтинг составляется на основе закрытого опроса академического сообщества. Опрос переведен на 15 языков мира, в этом году в нем участвовало свыше 10 тыс. авторитетных ученых из 138 стран. По результатам опроса издание ежегодно ранжирует университеты и публикует списки самых авторитетных.