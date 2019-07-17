Общественная палата предлагает регионам взять часть расходов по содержанию ОНК на себя

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает обязать субъекты частично взять на себя расходы по содержанию Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Речь не идет о зарплате членов ОНК, речь идет о расходах на командировки. Например, в Москве можно доехать до СИЗО "Лефортово" на троллейбусе, а где-то в Красноярске это сотни километров, это расходы на поезд, иногда на самолет. Сейчас эти расходы должны нести те общественные организации, от которых выдвинулся в наблюдательную комиссию тот или иной член. Но в регионах зачастую эти организации очень бедные, поэтому мы предлагаем обязать регионы оплачивать эти командировки", - отметил секретарь Общественной палаты.

Кроме того, продолжил Фадеев, палата разработала ряд предложений по изменению порядка организации деятельности ОНК. "Мы предлагаем увеличить срок рассмотрения заявки на членство в ОНК от 20 дней до 35 дней, чтобы заявку успели рассмотреть, обсудить все возражения и принять взвешенное решение, так как случаи бывают разные. Кроме того, в настоящий момент Общественная палата, хотя и выбирает членов ОНК, но никак их не контролирует и даже не имеет информации о деятельности. Мы считаем, что раз уж мы выбираем наблюдателей, мы должны знать, чем они занимаются, иметь право прекращать полномочия члена ОНК", - сказал Фадеев.

Он отметил, что данные предложения были разработаны всеми заинтересованными членами палаты, далее руководство ОП будет работать над тем, чтобы они были учтены при разработке нормативно-правового акта.