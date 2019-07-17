Прокуратура Кубани обнаружила в частном доме более 20 экзотических животных и птиц

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой пресечен факт массового содержания без соответствующих разрешений в частном доме в Новороссийске 24 экзотических животных и птиц, в числе которых рыси, ягуары, волки, львы, обезьяны, попугаи и лемуры. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила факт массового содержания экзотических животных без соответствующих разрешений, а также объективных данных о происхождении животных. В частном доме в Новороссийске специалисты обнаружили две сибирских рыси, два ягуара, три черных волка, два африканских льва, три обезьяны тамарины эдиповые, пять попугаев ара, пять лемуров, две обезьяны саймири, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что природоохранной прокуратурой инициирована доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"). "Животные изъяты из незаконного владения и помещены на временное содержание в один из зоопарков города Геленджика", - добавили в пресс-службе. Ход и результаты проверки поставлены природоохранной прокуратурой на особый контроль.