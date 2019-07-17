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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным в РФ

По мнению омбудсмена, это "было бы гуманно и правильно"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает правильным изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

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С такой позицией она выступила в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - заявила омбудсмен.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 13 из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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