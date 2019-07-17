Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным в РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает правильным изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

С такой позицией она выступила в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - заявила омбудсмен.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 13 из 24 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.