Москалькова назвала переговоры по обмену знаком перезагрузки между Россией и Украиной

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о размораживании диалога по обмену задержанными гражданами России и Украины и назвала это знаком возможной перезагрузки отношений между странами.

"Разморожена ситуация диалога по взаимодействию по вопросам российских граждан, находящихся под стражей на Украине, и украинских граждан в России. Это хороший знак, и если не гарантия, то первые наметки перезагрузки отношений (между двумя странами - прим. ТАСС)", - сказала Москалькова журналистам после представления доклада о своей работе в Госдуме.