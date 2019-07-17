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Москалькова назвала переговоры по обмену знаком перезагрузки между Россией и Украиной

Это "хороший знак", уточнила омбудсмен

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о размораживании диалога по обмену задержанными гражданами России и Украины и назвала это знаком возможной перезагрузки отношений между странами.

"Разморожена ситуация диалога по взаимодействию по вопросам российских граждан, находящихся под стражей на Украине, и украинских граждан в России. Это хороший знак, и если не гарантия, то первые наметки перезагрузки отношений (между двумя странами - прим. ТАСС)", - сказала Москалькова журналистам после представления доклада о своей работе в Госдуме.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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