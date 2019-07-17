Камчатский колледж получит 12,4 млн рублей на поддержку системы инклюзивного образования

ТАСС, 17 июля. Министерство просвещения РФ выделит Камчатскому педагогическому колледжу 12,4 млн рублей в 2020 году на покупку оборудования для инклюзивного образования, разработку образовательных программ для детей с инвалидностью и повышение квалификации педагогов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Средства выделены по итогам победы в конкурсе Министерства просвещения РФ на получение в 2020 году федеральной субсидии. <...> Полученные средства будут переданы Камчатскому педагогическому колледжу, в котором для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть специальные информационные и технические средства, доступ к дистанционным образовательным технологиям, учебно-методические материалы, а также организованы консультации по вопросам получения среднего профессионального образования. Федеральная субсидия позволит значительно повысить качество предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в педагогическом колледже, дистанционное обучение для детей-инвалидов и школьников из отдаленных районов в учреждении проводится с 2010 года. Обучение ведется по программам основного и дополнительного образования. Для организации обучения детям бесплатно выдается во временное пользование необходимое компьютерное оборудование.