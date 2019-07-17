Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизни

"Сейчас мы наблюдаем активный рост потребительского кредитования - годовой прирост превышает 20%. Ситуация вызвана совокупностью факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания прошлого образа жизни. 25% клиентов банка берут кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни", - сказал Мехтиев.

По его мнению, благодаря действиям ЦБ по охлаждению потребительского кредитования многие наиболее чувствительные показатели, например, долговая нагрузка, как минимум, не покажут рост.

Мехтиев отметил, что традиционно наиболее существенный рост был зафиксирован в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, в первую очередь, за счет доступных для населения кредитов наличными и кредитных карт. В среднем на одного банковского заемщика, по его данным, приходится 1,5-2 кредита, при том, что при наличии трех и более кредитов возрастает риск просрочки платежей.

Ранее газета "Известия" сообщила, что с 2014 года долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза. В среднем заемщикам требуется 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад - не более семи), чтобы погасить кредиты. Около 2,3 млн заемщиков отдают на погашение обязательств перед банком половину дохода.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.