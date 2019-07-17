Астраханские власти пересмотрят некоторые решения по аварийному жилью из-за уголовных дел

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких бывших и действующих чиновников в Астраханской области, свидетельствуют о необходимости пересмотра нормативных актов по ветхому и аварийному жилью, усиления контроля за этой сферой и привлечения к этой работе компетентных кадров. Об этом сообщил в среду ТАСС врио губернатора региона Игорь Бабушкин.

"В первую очередь посмотрим на ситуацию с кадровыми специалистами, которые уполномочены этими вопросами заниматься. Пересмотрим ряд нормативных актов, по которым принимались решения или по которым предстоит принимать решения", - сказал Бабушкин.

В среду СК возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области по нарушениям в сфере капремонта и переселению из ветхого и аварийного жилья.

О проверках обращений граждан

По словам Бабушкина, на этой неделе с участием Генпрокуратуры РФ были проверены обращения граждан на местах. "Была проведена аналитическая работа по законности принимаемых решений в сфере ЖКХ. Ситуация вызывает много вопросов, в том числе к должностным лицам", - отметил врио главы региона.

"Есть непринятые решения относительно признания домов аварийными, что влечет нахождение людей почти в катастрофических условиях. При проведении капремонта допущены нарушения в составлении проектной документации, есть случаи, когда ремонтные работы не выполнены в полном объеме или сделаны некачественно", - добавил Бабушкин.

По его словам, региональные власти получают множество обращений со стороны граждан. "Ситуация очень тяжелая, таких объектов очень много, обращений граждан тоже много. Есть вопросы, связанные с теми домами, которые построены, и в которые люди из аварийного и ветхого переехали, причем переехали в условия еще худшие. Я стал свидетелем таких случаев в Икрянинском районе, видел ужасные условия, в которых люди вынуждены жить", - отметил Бабушкин.

Врио губернатора обратил внимание на то, что в регионе много проблем, в других сферах, кроме ЖКХ. "Во всех сферах будем стараться навести порядок. Неприкасаемых у нас нет", - сказал он.

Проблемы расселения

Ранее с ссылкой на замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя сообщалось, что жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капремонте, а 300 признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, подлежавших расселению еще три года назад.

По данным астраханских властей, в регионе необходимо расселить более 56 тыс. кв. м аварийного жилья, из них более 12 тыс. выявлены после 1 января 2017 года. При этом к 2022 году будет переселено около 3 тыс. жителей региона из 44 тыс. кв. м аварийного жилья.