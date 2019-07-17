В Ингушетии избрали новым муфтием кадия Абдуррахмана Мартазанова

МАГАС, 17 июля. /ТАСС/. Около 50 имамов и членов Совета алимов проголосовали за назначение на должность председателя Духовного центра мусульман Ингушетии (муфтия) Абдуррахмана Мартазанова, который ранее занимал пост кадия (судьи на основе шириата - прим. ТАСС) региона, сообщил ТАСС пресс-секретарь муфтията Адам Мержоев.

"Посредством выборов сегодня избрали муфтием республики Абдуррахмана Мартазанова. Это было открытое голосование, в выборах приняли участие 51 человек, это имамы населенных пунктов региона и члены Совета алимов", - сказал Мержоев.

Мержоев напомнил, что муфтий избирается на пятилетний срок. За Мартазанова проголосовали 47 человек.

Ранее пост муфтия региона на протяжении 15 лет занимал Иса Хамхоев, который переизбирался на эту должность трижды.

Абдуррахман Мартазанов ранее занимал должность кадия на протяжении 20 лет.