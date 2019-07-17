В Новгородской области найдены фрагменты советского самолета времен Второй мировой войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Обломки корпуса, винт и двигатель советского истребителя времен Второй мировой войны обнаружили поисковики в Демянском районе Новгородской области, удалось установить, что пилотом самолета являлся получивший звание Героя Советского Союза Александр Липилин (1993-2003). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Фрагменты самолета обнаружил местный житель и сообщил об этом в поисковый отряд "Демянск". Поисковики сейчас еще продолжают работы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте поисковой экспедиции "Долина", удалось установить, что были найдены обломки сбитого советского истребителя времен Второй мировой войны МиГ-3.

По номеру мотора поисковики выяснили, что самолет состоял в 41-м истребительном авиационном полку 7-й смешанной авиадивизии Северо-Западного фронта, пилотом машины был Александр Липилин.

"26 сентября 1941 года шесть советских истребителей вылетели на штурмовку немецких позиций. Над линией фронта группу встретил шквальный зенитный огонь, и самолет Липилина был сбит. Раненый пилот смог покинуть горящую машину и успешно приземлиться на парашюте", - говорится на сайте. После лечения в госпитале он вернулся в свою часть и продолжил службу, в 1942 году удостоен звания Героя Советского Союза.