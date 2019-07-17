Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду единогласно приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов, который будет проводиться с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 городах-промышленных центрах в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Документ был подготовлен во исполнение поручения президента РФ на 20% снизить уровень выбросов вредных веществ в наиболее развитых индустриальных центрах страны, пояснил глава профильного думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Необходимо, в частности, принять меры, чтобы "людям было чем дышать в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита", сказал он.

Согласно закону, Росприроднадзор "организует проведение сводных расчетов на территории эксперимента и будет запрашивать необходимые сведения по выбросам у субъектов хозяйственной деятельности", сообщил депутат. По итогам расчетов Росприроднадзор будет утверждать заключение. Оно должно включать в том числе перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение нормативов качества атмосферного воздуха, и список источников выбросов, повлиявших на это.

Затем Роспотребнадзор представит оценку рисков для здоровья человека и определит перечень приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих квотированию. Росприроднадзор с учетом предложений Роспотребнадзора и региональных властей утвердит список квотируемых объектов (промышленные предприятия, объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры). После этого ведомство с учетом предложений органа власти субъекта РФ определит для квотируемых объектов допустимые вклады концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уточнил Бурматов.

Планируется, что природопользователи будут направлять в Росприроднадзор предложения по квотам выбросов на основании указанных допустимых вкладов. Надзирающий орган на основе этих предложений установит квоты на выбросы с соответствующим уведомлением природопользователей.

В соответствии с принятым законом предприятия будут разрабатывать планы мероприятий по достижению квот выбросов (в течение трех месяцев с момента получения уведомления) и согласовывать их с межведомственным советом по проведению эксперимента при Минприроды России.