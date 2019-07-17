Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в День крещения Руси

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси 28 июля проведет праздничное богослужение и возглавит крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"За эти годы сложилась устойчивая традиция празднования Дня крещения Руси и программа мероприятий, как и в прошлые годы, предполагает богослужение, которое возглавит Святейший патриарх в Успенском соборе Московского Кремля, за которым последует крестный ход к памятнику князю Владимиру, где будет совершен праздничный молебен и торжественное выступление представителей церкви и государства", - сказал он.

По словам Кипшидзе, за последние годы произошло качественное изменение взгляда на этот праздник и личность князя Владимира, который крестил Русь. "За то время, которое прошло со времени признания этого праздника, он стал частью общественного сознания, и это добрая традиция, которая укрепляется как народное празднование, поскольку в крестных ходах и богослужениях, которые будут проходить как в России, так и в других государствах исторической Руси, участвует много народа, они почитают князя Владимира. Мне кажется, что за последние годы мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некого былинного персонажа, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, до признания его роли именно как отца-основателя исторической Руси", - отметил заместитель председателя Синодального отдела.

Князь Владимир (около 960-1015) - князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День крещения Руси.