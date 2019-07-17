Дочь актера Юрия Кузнецова опровергла информацию о перенесенной им операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Дочь заслуженного артиста РФ Юрия Кузнецова Александра опровергла информацию о его экстренной госпитализации и перенесенной операции. Актер находится на плановом профилактическом обследовании, сообщила она ТАСС в среду.

Ранее в среду в некоторых СМИ появились сообщения, что Кузнецова экстренно доставили в одно из петербургских медицинских учреждений из-за проблем с сердцем и прооперировали.

"Слухи лживые. Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации. Чувствует себя он прекрасно. В больницу приехали на своей машине", - сказала собеседница агентства.

Юрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. В 1969 году окончил актерское отделение Дальневосточного педагогического института искусств и был принят в труппу Хабаровского драматического театра. С 1979 по 1986 год работал в Омском театре драмы. Позднее был принят в Ленинградский театр Комедии им. Акимова, на сцене которого проработал около десяти лет.

Кузнецов сыграл множество ролей в кино, среди его работ - участие в картинах картины "Колье Шарлотты", "Брат", "Гений", "Подмосковные вечера", "Елки последние" и другие. Широкую известность ему принесло исполнение роли подполковника Петренко в детективном сериале "Улицы разбитых фонарей".