Число социальных участковых увеличат в Петербурге в 1,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Служба социальных участковых в Петербурге, работа которой началась 1 июля, будет расширена. На будущий год планируют принять дополнительно 50 специалистов, увеличив их число в 1,5 раза, а также рассчитывают на увеличение количества бюро по городу, сообщила журналистам директор Центра организации социального обслуживания Татьяна Бондаренко.

"Рост числа бюро по городу, безусловно, необходим, во-первых, потому что очень большие районы, а мы стремимся быть более приближенными к населению. Во-вторых, хотелось бы, чтобы было большее количество участковых: на будущий год мы запланировали увеличение этого количества на 50 человек", - сказала Бондаренко.

В Петербурге работают 13 бюро социальных участковых, в том числе пять межрайонных. В них заняты 110 специалистов. За две недели работы службы социальные участковые приняли 9059 человек, оформили 6430 срочных услуг и приняли 2169 заявлений на организацию социальной помощи по индивидуальной программе.

В числе основных задач службы социальных участковых - прием заявлений от граждан и составление индивидуальных программ предоставления соцуслуг, прием информации о нуждающихся в социальном сопровождении, в том числе по телефону горячей линии. Также социальные участковые выезжают на дом к людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Центр организации социального обслуживания (официальное название службы социальных участковых) был создан 1 июля для повышения качества и доступности социального обслуживания населения. Жители могут обратиться в бюро лично по месту жительства, а также через законных представителей, знакомых, соседей. Кроме того, принимаются обращения по телефону, электронной почте и на сайте центра.