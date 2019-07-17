DM: в Исландии отменен летний вылов китов из-за падения спроса на их мясо в Японии

ТАСС, 17 июля. Исландские рыбаки впервые за последние 17 лет отказались от вылова китов летом 2019 года в связи с резким падением спроса на мясо морских млекопитающих, в особенности в Японии. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail со ссылкой, в частности, на Кристиана Лофтссона, генерального директора рыболовецкой компании Hvalur.

В подобной ситуации, по его словам, нет смысла выходить в море и охотиться на этих животных. Небольшое количество мяса для внутреннего потребления будет импортировано из Норвегии. Вместо охоты на финвалов и малых полосатиков рыбаки займутся добычей морских ежей, которые пользуются растущим спросом, указывает издание.

Об отказе от вылова китов объявил и исландский Институт морских исследований.

В понедельник Япония впервые за 31 год возобновила промысел китовых после того, как в воскресенье истек срок членства этой страны в Международной комиссии по промыслу китов (IWC). О выходе из IWC японское правительство объявило еще в декабре прошлого года, за что подверглось критике со стороны ряда государств, включая Австралию.

Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленная численность ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.