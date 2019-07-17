Птица помешала бизнес-джету приземлиться в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Бизнес-джет Cessna, прилетевший в Санкт-Петербург из французского Ле-Бурже, не смог совершить посадку с первого раза в аэропорту Пулково и ушел на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе, сообщили ТАСС в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Пилоты заметили птицу на взлетно-посадочной полосе, было принято решение уйти на второй круг", - сказали в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в среду днем. Вторая попытка приземления прошла успешно, никто не пострадал.