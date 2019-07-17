Участники табачной отрасли выступают за разное регулирование сигарет и средств нагревания

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участники табачной отрасли выступают за раздельное регулирование рынков сигарет и альтернативных средств доставки никотина, к которым относятся электронные системы доставки никотина и системы нагревания табака. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные участники рынка.

"Учитывая принципиальные отличия от обычных сигарет и различия между двумя категориями инновационной продукции (электронные системы доставки никотина и системы нагревания табака - прим. ТАСС), представляется целесообразным учесть международный опыт раздельного регулирования. В частности, электронные системы доставки никотина выделены в Директиве ЕС о табачной продукции в отдельную категорию "электронных сигарет", отличную от всей продукции с табаком", - считает директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

16 июля 2019 года правительство РФ опубликовало положительный отзыв на законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов. Проект закона предлагает ряд поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака", в частности, в области установления запрета на продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. Кроме того, документ предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.

По словам Груздева, компания рассчитывает, что дискуссия при рассмотрении поправок к законопроекту, поможет учесть особенности электронных систем доставки никотина, которые вообще не содержат табака. При этом он поддержал введение регулирования никотиносодержащей продукции, прежде всего, для предотвращения доступа к ней несовершеннолетних. По мнению директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям BAT Россия Яны Гуськовой, одобрение такого законопроекта является возможностью разработать регулирование, которое поможет переключить курильщиков на новый продукты с потенциально низким риском для здоровья.

Обоснование необходимости позиции

Гуськова напомнила, что инновационная продукция отличается от сигарет, а часть продукции, например, вейпинг, даже не содержит табака. "Законодательство должно основываться на научных данных и риск-ориентированной модели. То есть устанавливать ограничения на оборот продукции, исходя из степени риска, который она несет потребителю", - уверена Гуськова. По ее мнению, регулирование должно создавать благоприятные условия для разработки, маркетинга и дистрибуции инновационной продукции, которая может использоваться как альтернатива табакокурению и средство для сокращения потребления табака, но продажа такой продукции должна быть разрешена только лицам старше 18 лет.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко также согласен с необходимостью введения в России государственного регулирования оборота и потребления для всех видов альтернативной никотиносодержащей продукции. При этом, по его мнению, к регулированию этих продуктов необходимо применять взвешенный подход с учетом их потенциала к снижению вреда здоровью курильщиков. "Установление полностью идентичного регулирования с традиционными сигаретами существенно затруднит информирование совершеннолетних курильщиков о наличии менее вредных для здоровья альтернатив и снизит эффективность реализации стратегии снижения вреда от табакокурения. Именно поэтому мы считаем необходимым при дальнейшей работе по соответствующему законопроекту и проектировании его норм учитывать научно доказанную степень риска этих продуктов по сравнению с курением", - подчеркнул он.

Схожей позиции придерживаются и представители четвертой крупнейшей в России табачной компании, Imperial Tobacco, в которой также считают, что регулирования инновационной никотиносодержащей продукции должно базироваться на научных данных о воздействии таких изделий на организм человека. "При этом законодательство должно включать технические требования к таким продуктам, их составу и содержанию, упаковке и маркировке, информированию совершеннолетних курильщиков о воздействии таких устройств на здоровье по сравнению с курением, а также правила использования таких устройств при однозначном запрете данных продуктов для пользования несовершеннолетними", - заявили в пресс-службе компании.