Власти Петербурга планируют в 2021 году перевести население на электронные медкарты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга в 2021 году планируется перевести на электронные медицинские карты, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов после посещения поликлиники №87.

"Мы планируем первый квартал, максимум первое полугодие 2020 года всех детей перевести на электронную медицинскую карту, а уже вторая половина 2021 года - всех взрослых", - сказал он.

Беглов добавил, что планируется также расширять возможности использования единой карты петербуржца (ЕКП) в поликлиниках. "Использование ЕКП, когда без паспорта приходишь и можешь сразу записаться к врачу, минуя регистратуру, очень удобно", - отметил он.

Врио губернатора также напомнил, что продолжаются работы по проекту "Бережливая поликлиника". "Поставлена задача 70 детских поликлиник перевести на эту систему до конца года. До конца года еще добавочные обязательства взяли 35 взрослых поликлиник", - сообщил Беглов.

По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, поликлиника №87 - пионер в области внедрения бережливых технологий, она участвует в проекте с начала его запуска в 2017 году. "На сегодняшний момент здесь реализована масса направлений - это открытая регистратура, сокращение времени забора крови, время ожидания на прием к врачу, внедрение энергосберегающих технологий, которые в других поликлиниках еще не внедрялись. Насколько я понимаю, около 1,5 млн рублей в год это направление позволяет экономить", - уточнил он.

В 2018 году число поликлиник Петербурга, участвующих в проекте, увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских). В 2019 году на бережливые технологии в городе перейдут все детские поликлиники, а перевод взрослых на новые стандарты должен завершиться к 2021 году.