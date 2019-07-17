Константинополь планирует передать непризнанной ПЦУ частицу мощей Андрея Первозванного

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Константинопольский патриархат планирует передать так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) частицу мощей апостола Андрея Первозванного, приурочив это событие к празднованию Дня Крещения Руси. Об этом сообщил журналистам в среду профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.

"Только что появилось сообщение, что из Константинополя в Киев хотят привезти мощи апостола Андрея Первозванного, часть мощей, в так называемую Православную церковь Украины, созданную не так давно в нарушение канонов, практически раскольническое сообщество. Их будет передавать на хранение патриарх Варфоломей. Видимо, это тоже некий символический жест, который должен связать начало христианства на Руси с памятью об апостоле Андрее", - сказал он. Вместе с тем, Петрушко отметил, что при всей роли Андрея Первозванного в христианстве, крестителем Руси был князь Владимир.

"Мы, безусловно, чтим апостола Андрея как провозвестника христианства, как о том говорит Повесть временных лет. Но прошла тысяча лет, множество бурь исторических пронеслось над этой территорией, и только в конце Х века трудами святого князя Владимира христианство по-настоящему утвердилось на территории Руси. Благодаря Владимиру этот процесс стал необратимым - процесс создания и христианской цивилизации, и христианской культуры, и христианской государственности, приемниками которой является наше российское государство", - отметил профессор ПСТГУ.

В свою очередь, заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что Константинополь может оказаться в затруднительном положении, сравнив количество верующих канонической Украинской православной церкви и непризнанных церковных структур, которые выйдут на крестные ходы 28 июля.

"Объявлено, что в Киев на праздник приедут гости из Константинопольского патриархата и может возникнуть неудобная ситуация сопоставления численности молящихся на двух крестных ходах. Украинская Православная церковь, напомню, как обычно накануне праздника 27 июля проводит торжественный молебен князю Владимиру на Владимирской горке и затем крестный ход до Киево-Печерской лавры, а 28 июля в честь праздника свое шествие из Владимирского собора на Владимирскую горку проведут представители так называемой Православной церкви Украины", - сказал он.

Балашов также предположил, что история с передачей мощей запланирована Константинопольским патриархатом, чтобы решить проблему количественного различия между прихожанами двух церквей.

"Непонятно, как все сложится в этом году, дело в том, что Владимирский собор остается резиденцией так называемого "почетного патриарха" Филарета, который, как мы знаем, не удовлетворился этой почетной ролью и воссоздал Киевский патриархат. С кем же будут представители Константинополя в этой ситуации, где пройдет главная литургия новосозданной церкви, пока трудно сказать. Я думаю, чтобы решить эту проблему явного преобладания численности верующих канонической церкви перед той, которая была искусственно создана из раскольников, и привозятся святыня. Думаю, что попытка эта не будет успешной", - заключил заместитель председателя Синодального отдела.