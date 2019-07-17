Кремль обеспокоен ситуацией с задержанием матери, купившей лекарства для сына

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери больного ребенка, для которого она купила незарегистрированное в России лекарство, и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ознакомились [с сообщениями о задержании матери], это действительно вызывает обеспокоенность. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он обратил внимание на тот факт, что на данный момент "ситуация разрешена, но разрешена частично, потому что уголовное дело [против матери] остается". "Эта ситуация требует особого внимания", - уверен Песков.

Он напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на недавней "Прямой линии с Владимиром Путиным", тогда же министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией. "Обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - заверил представитель Кремля.

Ранее некоторые СМИ, а также социальные сети распространили информацию о том, что в одном из отделений "Почты России" в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с запрещенным в России лекарственным препаратом от судорог для своего сына. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что материалы дела после задержания женщины находятся в Федеральной таможенной службе.