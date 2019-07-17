Союз писателей Петербурга выдал справку о Борисе Стругацком для установки памятной доски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Союз писателей Санкт-Петербурга подготовил справку о членстве Бориса Стругацкого в этой организации. Как сообщил ТАСС в среду заместитель председателя союза Сергей Арно, документ передан депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому.

В минувшее воскресенье резонанс в СМИ получила информация о том, что комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал справку о заслугах писателя-фантаста Бориса Стругацкого, чтобы установить мемориальную доску на его доме. Как пояснили тогда ТАСС в комитете, наличие справки требуется в соответствии с городским законом и позволит исключить ошибки на памятной доске.

"Сегодня в Союзе писателей передали [справку] Борису Вишневскому. Конечно, никому не пришло бы в голову давать справку о том, что Борис Стругацкий - писатель. В этой справке сказано о том, что он состоял в Союзе писателей в секции фантастики, что он писатель-фантаст, и с какого по какой срок он состоял", - сказал Арно.

Вишневский сообщил ТАСС в среду, что передаст справку в комитет по культуре для согласования эскиза памятной доски писателю. Он отметил, что заявителем документа является организация, которая гарантирует оплату изготовления и установки мемориального объекта. "Для того, чтобы сделать эскиз этой доски, он должен быть согласован комитетом по культуре, почему, собственно, и просят справку. Мы представим, естественно", - пояснил он.

Борис Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Совместно со своим братом Аркадием он написал ряд известных произведений - "Обитаемый остров", "Малыш", "Парень из преисподней", "Пикник на обочине" и другие. Некоторые произведения Стругацких были экранизированы - по "Обитаемому острову" режиссер Федор Бондарчук снял одноименный фильм в двух частях, а "Пикник на обочине" лег в основу картины режиссера Андрея Тарковского "Сталкер". Борис Стругацкий жил в Ленинграде в доме на улице Победы. Умер в 2012 году.