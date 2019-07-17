Власти Петербурга предложили лишать прав водителей, создающих незаконные свалки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга предложили изымать машины и лишать прав водителей, которые участвуют в создании несанкционированных свалок. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев после посещения с членами правительства Петербурга одной из свалок в Невском районе.

"Ситуация заключается в том, что есть стихийные [свалки], кто-то бросил, но это уровень морально-этических качеств каждого гражданина, человека. Но если это уже организованное преступное сообщество, которое занимается этим, извлекая доход, это же не просто так возникло - это некая экономия. Планируем выходить с инициативами… изменений в законодательство, потому что мы, к сожалению, отмечаем не раз, не два водителей, фигурирующих постоянно, организаторов. Можно конфисковывать оборудование (машины, механизмы, средства), лишать прав на какой-то период времени", - сказал он.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что за создание несанкционированных свалок нужно не только штрафовать, но и заводить уголовные дела. "Сегодня мы посмотрели свалку, чтобы убрать ее - это стоимость одного детского садика. Надо их выявлять (организаторов таких свалок), наказывать самым строгим образом и, я считаю, что надо публиковать их фотографии, чтобы город знал, их родственники должны знать - именно он украл у жителей детсад, таким образом, надо поступать, именно так и будем делать", - считает глава города.

Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко сообщал, что в этом году в городе выявлено около 500 свалок. Проектом городского бюджета на три года выделено около 1 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. По словам чиновника, работа по выявлению свалок и профилактике появления новых ведется постоянно. Совместно с администрациями районов определяются проблемные адреса, которые по договоренности с полицией включают в маршруты патрулирования территории.