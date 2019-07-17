Россия и Белоруссия намерены унифицировать правила приема в вузы двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия намерены пересмотреть и унифицировать правила поступления в вузы двух стран, чтобы упростить процесс сдачи экзаменов абитуриентам. Об этом сообщила в ходе VII Российско-Белорусского молодежного форума "Молодежь за Союзное государство" заместитель министра науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) Марина Боровская.

В настоящее время для поступления в российские вузы гражданам Белоруссии надо сдавать российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ). А россиянам для поступления в вузы Белоруссии - пройти централизованное тестирование, которое сдают все выпускники школ Белоруссии. Необходимость сдавать экзамены в разных форматах затрудняет поступление россиянам поступление в белорусские учебные заведения, а белорусским абитуриентам - в российские вузы.

"Доля <...> студентов из Белоруссии в российских вузах не такая, какую [нам], может быть, хотелось. И мы понимаем, что содержание централизованного тестирования и содержание ЕГЭ - разные истории. <...> Однако, помимо того, что есть экзамены, есть еще правила приема, есть сроки, даты, периоды и так далее. Мы сегодня пытаемся поработать по сближению по правилам приема, и обсуждаем эту тему", - сказала Боровская, отвечая на вопрос, как решить проблему с разными требованиями к абитуриентам в вузах двух стран.

По словам министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, нельзя бездумно взять систему ЕГЭ и внедрить в Белоруссии или систему централизованного тестирования - в России, так как у каждой системы есть свои достоинства и недостатки.

"Может быть, мы и придем к какой-то унифицированной форме экзамена, но она будет и не ваша, и не наша. Возможно, это будет третья форма, которая позволит нам это все реализовать. Хочу подчеркнуть, что мы должны комплексно посмотреть на правила приема в вузы",- сказал Карпенко.

VII Российско-Белорусский молодежный форум "Молодежь за Союзное государство" проходит в рамках Форума регионов России и Белоруссии - ежегодного мероприятия под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.