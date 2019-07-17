Патриарх Кирилл призвал многократно увеличить работу церкви с молодежью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работа церкви с молодежью на приходском уровне должна быть увеличена в десятки раз, сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к участникам молодежного форума "ДоброЛето.Территория веры" в Сергиевом Посаде.

"У нас с вами непочатый край работы. Нам нужно в десятки, сотни раз увеличивать молодежный православный актив. Недавно мне представили подробную статистику, и вроде там цифры большие, сегодня в Русской православной церкви примерно 49,5 тыс. составляет молодежный актив. Вроде как и неплохо, и ведь это только актив, не вся молодежь. Но если все это разделить на общее количество молодых людей православного происхождения и воспитания, то пропорции будут не в нашу пользу. Поэтому нам нужно очень активизировать молодежную работу в епархиях, приходах, нужно создавать молодежные объединения", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил также об ответственности подрастающего поколения за будущее страны и церкви. "Нужно, чтобы православная молодежь почувствовала ответственность за будущее церкви, нашего народа и нашей страны. Я бы хотел пожелать вам возрастать духовно, интеллектуально, физически крепнуть и готовить себя к такому служению церкви и народу, которое будет способствовать духовному возрождению и юного поколения в нашей стране, и вообще всего народа", - отметил патриарх Кирилл.

Он также пожелал молодежи набираться жизненного опыта так, чтобы он не отразился негативно на дальнейшей судьбе. "Есть одна проблема: стремление есть, желание есть, интерес есть, а опыта еще не хватает. Человек, входящий в возраст, обретает опыт, иногда путем сложных жизненных обстоятельств. Очень важно, чтобы этот опыт не обжигал душу так, чтобы на ней оставались шрамы. Молодой возраст - это время накопления сил, и дай бог, чтобы жизненный опыт, через который вы пройдете, содействовал этому возрастанию, не разрушая вашу душу, сознание, волю и чувства", - добавил предстоятель РПЦ.

IV ежегодный молодежный образовательный добровольческий форум "ДоброЛето. Территория веры - 2019" открылся 14 июля 2019 года на Благовещенском поле Сергиева Посада около Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В мероприятии принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и стран ближнего зарубежья. Организаторами форума являются отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы". Мероприятие проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.