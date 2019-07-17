Адвокат: уголовные дела против расследовавших дело Голунова полицейских не возбуждались

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении сотрудников полиции, расследовавших дело журналиста Ивана Голунова, не возбуждались. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Уголовное дело, фигурантом которого был Голунов (о покушении на сбыт наркотиков) расследуется в ГСУ СК России. В рамках этого же дела проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых возбужденных уголовных дел нет. Обвинения никому не предъявлено", - сказал он. По его словам, если бы были возбуждены дела в отношении полицейских, то Голунов имел бы статус потерпевшего, а не свидетеля, которым он сейчас и является.

Бадамшин сообщил, что в рамках этого дела следователи проверяют полицейских, участвовавших в задержании, и устанавливают все обстоятельства произошедшего с журналистом.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин были уволены со службы, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на время проведения проверки был отстранен от занимаемой должности, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.