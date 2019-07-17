Медведев не исключил, что россияне смогут использовать электронные паспорта в 2023 году

ГОРКИ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что россияне получат возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем это было изначально запланировано. Об этом он сообщил, открывая совещание по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

"Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, - сказал он. - Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023-м году и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные".

Кроме того, Медведев призвал обеспечить комфортный и безболезненных переход на электронные паспорта для пожилых людей.

"Если просто выдать эту карточку и не рассказывать о ее преимуществах, смысла не будет. У многих людей, тем более у людей, например, в возрасте есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением", - сказал Медведев.

"Нужно позаботиться, чтобы такой переход для такой категории людей был бы комфортным и безболезненным".