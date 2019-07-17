{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума разрешит заменить штрафы для НКО на предупреждения при первом нарушении

Это будет возможно, если в результате нарушения не было пострадавших, не причинен вред окружающей среде, объектам культурного наследия или безопасности государства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит выносить предупреждения некоммерческим организациям (НКО), которые впервые допустили нарушения в ходе контрольно-ревизионных мероприятий.

Согласно пояснительным материалам, замена штрафа предупреждением будет возможна в том случае, если в результате нарушения не было пострадавших, не причинен вред окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства. Кроме того, должен быть исключен имущественный ущерб.

Согласно действующим нормам, в случае первого нарушения субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели могут избежать штраф, если допущенные ими нарушения не привели к описанным последствиям. НКО такого права лишены.

В результате, как указала на заседании депутат Госдумы, автор инициативы Наталья Костенко, выписываемые НКО штрафы "лишают их средств к существованию, а их подопечных - необходимой помощи".

Теги
Россия
Фабрика по производству воска из пластиковых отходов появилась в Ирландии
Из двух тонн отходов на выходе получается одна тонна воска EnviroWax
Читать полностью