Госдума разрешит заменить штрафы для НКО на предупреждения при первом нарушении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит выносить предупреждения некоммерческим организациям (НКО), которые впервые допустили нарушения в ходе контрольно-ревизионных мероприятий.

Согласно пояснительным материалам, замена штрафа предупреждением будет возможна в том случае, если в результате нарушения не было пострадавших, не причинен вред окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства. Кроме того, должен быть исключен имущественный ущерб.

Согласно действующим нормам, в случае первого нарушения субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели могут избежать штраф, если допущенные ими нарушения не привели к описанным последствиям. НКО такого права лишены.

В результате, как указала на заседании депутат Госдумы, автор инициативы Наталья Костенко, выписываемые НКО штрафы "лишают их средств к существованию, а их подопечных - необходимой помощи".