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На Ставрополье оштрафуют компанию, по вине которой вода в ручье окрасилась в розовый цвет

Глава администрации Татарского сельсовета Роман Демченко рассказал, что на заводе по производству полиэтиленовых пакетов промывали цистерну и порвался шланг, из которого вылилась розовая жидкость
' ЧП Ставрополь/YouTube'

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Административное дело возбуждено в отношении компании по производству полиэтиленовых пакетов на Ставрополье, которая сливала отходы ярко-розового цвета. Экологической угрозы нет, ситуация находится под контролем, сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды края.

"Общественность Ставрополья взволновало сообщение об экологическом происшествии в селе Татарка, где был зафиксирован факт слива одним из местных предприятий отходов ярко-розового цвета. Специалисты министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края совместно с сотрудниками правоохранительных органов после обращений граждан начали проверку", - отметили в пресс-службе.

По результатам проверки руководитель производственной компании "Алго-пласт" привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за порчу земель при обращении с опасными отходами производства и потребления. 18 июля пройдет внеплановая выездная проверка с прокуратурой Ставропольского края для оценки соответствия деятельности компании природоохранному законодательству.

"Причин для паники нет, ситуация находится под контролем", - сказал журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

Глава администрации Татарского сельсовета Роман Демченко сообщил ТАСС, что на предприятии по производству полиэтиленовых пакетов в понедельник промывали цистерну и порвался шланг, из которого и вылилась ярко-окрашенная жидкость.

"По недосмотру сотрудников был прорван шланг, который переливал жидкость из канистры в канистру. Произошел прорыв и подтопление внутренней территории предприятия с переливом за его территорию. Никакой экологической катастрофы нет, была просто лужа яркого цвета, рядом нет никаких водных объектов. Ситуация находится на контроле, угрозы жизни нет", - сказал Демченко.

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