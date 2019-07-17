В Краснодаре создали рабочее пространство для людей с ментальными особенностями развития

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Благотворительная организация "Добрый-юг" на средства президентского гранта и при поддержке бизнесменов открыла в Краснодаре инклюзивные мастерские для людей с ментальными особенностями развития, где их научат кулинарии, швейному делу и изготовлению продукции из керамики, а также помогут зарабатывать за счет приобретенных знаний деньги. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель организации Дана Руднева.

"Мы выиграли первый этап конкурс фонда президентских грантов, получили почти 2,5 млн рублей и открыли в Краснодаре первые в регионе инклюзивные трудовые мастерские для людей с особенностями развития. Их три: кулинарная, швейная и керамическая - они находятся на одном пространстве. По президентскому гранту проект будет действовать в течение года, далее мы планируем выйти на самоокупаемость, чтобы он перешел в социальное предпринимательство, чтобы ребята, которые получат у нас профессиональные навыки, могли продолжать работать в мастерской. Ту продукцию, которую они будут производить мы планируем реализовывать на благотворительных ярмарках, в сувенирных магазинах, на собственных интернет-ресурсах, а также работать с крупными компаниями и изготавливать для них корпоративную сувенирную продукцию", - рассказала Руднева.

По ее словам, в Краснодарском крае различными организациями активно ведется работа по социальной адаптации детей с особенностями ментального развития, при этом проектов, ориентированных на взрослых очень мало. Планируется, что в открывшихся мастерских в течение года в процессе работы участников проекта будут обучать специалисты со специальным образованием, педагоги, психологи, мастера в области керамики, швеи, кулинары. Люди смогут научиться производить посуду из глины, предметы интерьера, текстильные изделия, такие как подушки, игрушки, экосумки, фруктовницы, варенье, печенье, соусы.

"Ребята смогут получать свои первые зарплаты. Это отличная возможность дать им новый импульс для развития. Мастерские - это своеобразное коворкинг-пространство, где постоянно находятся мастера и педагоги, куда могут приходить люди с особенностями развития и обычные, без особенностей, здесь они смогут вместе работать, заниматься интересным делом", - пояснила руководитель благотворительного фонда.

Руднева добавила, что в мастерских планируют работать с людьми в возрасте от 16 лет и старше, помогать им овладевать навыками производства. "У каждого из них свой потенциал и уровень развития, если будут ребята младше 16 лет, имеющие большой потенциал в этой сфере, мы будем работать и с ними. Кто-то будет приезжать несколько раз в неделю и работать по нескольку часов, кто-то будет приезжать из соседних городов, у каждого будет свой индивидуальный график. Одновременно в мастерских мы сможем работать с группами по 10 человек", - уточнила Руднева.

Поддержка и существующие сложности

Руководитель благотворительной организации "Добрый-юг" рассказала ТАСС, что в ходе реализации проекта в стороне не остались и представители крупного бизнеса. Так, например, компания "Ростелеком" выделила средства на покупку оборудования для мастерской по работе с керамикой. Директор предприятия "Кубань фарфор" буквально накануне подарил две тонны глины, 80 литров глазури, которая придает продукции глянцевый эффект. Администрация региона оказывает проекту информационную поддержку, администрация Краснодара согласовала возможность выставлять продукцию, изготовленную в мастерских на городских ярмарках, на мероприятиях в честь праздничных событий.

Единственная проблема, которая существует у фонда на данный момент - отсутствие достойного помещения для мастерских. "Сейчас мы арендует полуподвальное помещение за счет собственных средств, на эти цели в гранте деньги не заложены. В таком помещении сложно работать с людьми, привлекать к проекту внимание общественности, приглашать для этого, например, прессу не очень эстетично. Ведем переговоры с администрацией города, чтобы нам выделили в аренду безвозмездно небольшое помещение", - уточнила Руднева.

Она также рассказала, что фонд уже много лет работает с людьми с ментальными особенностями развития. "Параллельно реализуем еще один проект, в рамках которого ребята учатся социальным навыкам: общению, моделируются различные жизненные ситуации, такие как пользование общественным транспортом, совершение покупок в магазинах, поход в кафе и так далее", - сказала собеседник агентства.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, мастерские работают в будние дни с 10:00 до 17:00 мск. В перспективе проект может положить начало созданию краевого производственного предприятия.