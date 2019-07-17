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Глава УПЦ Онуфрий обратился к патриарху Кириллу по вопросу обмена пленными в Донбассе

Предстоятель канонической Украинской православной церкви призвал патриарха Кирилла организовать ходатайство

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе в формате "всех на всех". Об этом сообщил Онуфрий в среду.

"Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс", - отметил предстоятель УПЦ в интервью телеканалу "Украина".

Теги
УкраинаРоссияОнуфрий (митрополит)Кирилл (патриарх)
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