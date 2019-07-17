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Путин и Лукашенко на Валааме послушают выступление монастырского хора

Лидеры России и Белоруссии также ознакомятся с экспозицией монастырского музея

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить концерт хора Валаамского монастыря во время своего визита в обитель. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Путин и Лукашенко планируют посетить остров Светлый, чтобы осмотреть Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита, - говорится в сообщении. - Главы государств ознакомятся также с экспозицией монастырского музея и будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря".

В Кремле добавили, что лидеры уже осмотрели, в частности, Спасо-Преображенский собор, присутствовали на службе в этом храме, а также побывали на территории скита во имя Всех Святых, в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев.

"Встреча с президентом Республики Беларусь носит неформальный характер, - напомнили в Кремле. - На следующий день в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко примут участие в официальных мероприятиях: проведут переговоры и выступят на пленарном заседании VI форума регионов России и Белоруссии".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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