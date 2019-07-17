В Якутске объявлен день траура по погибшим на реке Лене

17 июля. /ТАСС/. Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила 18 июля днем траура по погибшим на реке Лене, сообщила в среду пресс-служба департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации городского округа.

15 июля во время купания на несанкционированном пляже на реке около острова утонули трое детей в возрасте четырех, пяти и семи лет. По данным СК, двоих детей извлекли из воды, но спасти их не удалось. Тела четырех мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду за детьми, позже были обнаружены спасателями, как и тело третьего ребенка.

"Выражая скорбь по погибшим в результате трагедии, произошедшей 15 июля 2019 года в районе острова Пономарева, соболезнуя их родным и близким, глава города Якутска Сардана Авксентьева объявила 18 июля днем траура", - говорится в сообщении.

В этот день в городском округе будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, проведения торжественных мероприятий.