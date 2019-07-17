Мэр Вилюйска извинился перед ТВ-компанией, сотрудников которой задержали по его заявлению

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Мэр якутского города Вилюйск Ньургустан Афанасьев извинился перед коллективом национальной вещательной компании "Саха", съемочную группу которой ранее задержали по его заявлению.

"Я извинился перед директором [НВК "Саха"] Олегом Марковым и коллективом", - сказал Афанасьев журналистам в среду, отметив, что журналисты не представились.

В свою очередь заместитель гендиректора НВК "Саха" заявил ТАСС, что "взаимных претензий нет". "Мы не будем подавать заявление в прокуратуру. Сюжеты, которые были запланированы и на которые не дал ответа спикер, все равно выйдут в эфир", - сказал он.

Во вторник съемочную группу якутского телеканала доставили в райотдел МВД после жалобы мэра города Вилюйск. Инцидент произошел с корреспондентом и оператором новостной службы при попытке взять комментарий у мэра о ситуации в дорожной и социальной сферах. После дачи объяснений их отпустили.

В новость внесены изменения (18:16 мск) - добавлен комментарий телеканала.