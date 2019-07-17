Суд привлек к ответственности шесть человек за перекрытие трассы после драки в Чемодановке

ПЕНЗА, 17 июля. /ТАСС/. Бессоновский районный суд Пензенской области постановил привлечь к административной ответственность шесть жителей села Чемодановка за перекрытие федеральной трассы во время народного схода, на котором обсуждалась массовая драка с представителями цыганской общины. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

"Бессоновским районным судом привлечены к ответственности шесть человек по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Это связано с перекрытием трассы", - отметила собеседница агентства, не уточнив, какое административное наказание наложил суд.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность по этой статье в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что конфликт в Чемодановке 13 июня произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". В результате массовой драки один человек погиб, четверо получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, 28 представителей цыганской общины арестованы.

Вечером 14 июня около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация. Часть участников схода на время перекрыла движение на участке трассы М5 "Урал" у села Чемодановка.