Глава Роскомнадзора обсудил сотрудничество с коллегами из Китая

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров провел рабочую встречу с главой канцелярии Центральной комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по информатизации и сетевой безопасности Чжуанем Жунвэнем. Об этом в среду сообщается на сайте Роскомнадзора.

"На мероприятии обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по применению государственного регулирования в сфере инфо-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.

Китайским коллегам были представлены доклады о деятельности российского надзорного ведомства по обеспечению безопасности российских граждан в информационном пространстве, пресечению противоправной деятельности в интернете, а также по защите прав субъектов персональных данных. Отмечается, что стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.