Самые крупные свалки ликвидируют на Ставрополье к 2024 году

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в рамках нацпроекта "Экология" в следующем году приступят к ликвидации четырех самых масштабных свалок. К концу 2024 года очистят более 25 га земли в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске, сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края в среду.

"Всего с 2020 года по 2024 год в крае ликвидируют как минимум четыре мусорные свалки - в Железноводске, Пятигорске, Лермонтове и Нефтекумске. К концу 2024 года площадь восстановленных земель составит 25,5 га, что улучшит качество жизни 288,8 тыс. человек. Работы предусмотрены в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

В частности, в 2020-2021 годы в Железноводске планируется рекультивировать свалку площадью 3,5 га. Ориентировочная стоимость проекта 222,4 млн рублей. Ликвидация свалки улучшит качество жизни 25,1 тыс. человек. В настоящее время ведется работа по получению заключения государственной экологической экспертизы на разработанную проектную документацию.

"В 2022-2023 годы в Пятигорске уберут свалку на площади 13,8 га. На работы будет затрачено 354,2 млн рублей. Улучшение качества жизни почувствуют 213,4 тыс. человек. Проектная документация уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы", - отмечается в пресс-релизе.

В Лермонтове работы запланированы на 2024 год. Площадь полигона ТБО составляет 4,4 га. Устранение свалки потребует 115 млн рублей и положительно скажется на качестве жизни 24,7 тыс. человек.

Также в 2024 году свалку площадью 3,8 га ликвидируют в Нефтекумске. Ориентировочная стоимость работ - 70 млн рублей. Экологический проект изменит жизнь 25,6 тыс. человек.

Список расширится

Управление по госинформполитике сообщает, что у края есть все шансы расширить список свалок, подлежащих ликвидации к 2024 году. В настоящее время ведется активная работа по включению в проект полигонов ТБО в Новопавловске, Зеленокумске, а также в селах Донское, Красногвардейское и Александровское.

В пресс-службе Минприроды края ТАСС сообщили, что всего в регионе 295 действующих и закрытых свалок и полигонов и один мусоросжигательный завод. Из них 10 полигонов, 128 закрытых свалок и 157 действующих свалок.

Ранее Минприроды разработало три региональных проекта: "Сохранение лесов Ставропольского края", "Чистая страна" и "Сохранение уникальных водных объектов Ставропольского края". Первые два вошли в состав нацпроекта "Экология". Решение о включении в нацпроект регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов Ставропольского края" будет принято по итогам защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

О нацпроекте

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).