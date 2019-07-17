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4 карточки

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Образец электронного удостоверения личности гражданина РФ
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о внедрении электронного удостоверения личности. Рассказываем, что стало известно о работе над новым типом паспорта.
 

Что такое электронный паспорт

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Электронный носитель, содержащий информацию о человеке, необходимую для его идентификации. Помимо обычных паспортных данных на него могут быть записаны отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС, а также электронная подпись.

Как именно он будет выглядеть, пока неясно. По словам Дмитрия Медведева, есть два варианта: пластиковая карта с чипом или же мобильное приложение. "Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран", — сказал он.

Ранее зампред правительства Максим Акимов говорил, что дизайн и тип документа еще обсуждается: это может быть либо чип, либо QR-код, либо другой идентификатор. Идеальной моделью нового паспорта, по его мнению, стало бы мобильное приложение. На совещании 17 июля вице-премьер отметил, что приложение "Мой паспорт" будет доступно для всех мобильных платформ.

Когда появятся электронные удостоверения

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Дмитрий Медведев сообщил, что в правительстве обсуждают возможность заменить бумажные паспорта на электронные "где-то в 2023 году". "Цель есть, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт", — уточнил он.

Он добавил, что все возможности для успешного перехода есть, в частности уровень развития информационных технологий это позволяет. 

Процесс будет постепенным. Максим Акимов уточнил, что работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года. По мере роста числа пунктов выдачи удостоверений нового образца прекратится выдача бумажных паспортов — предположительно, в течение 2022 года.

По словам вице-премьера, все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании не будут задействованы "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора".

Предполагается, что электронный паспорт нужно будет менять раз в десять лет.

Как это будет работать

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Как отметил Дмитрий Медведев, электронный документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение госуслуг: исчезает необходимость заполнять анкеты и перепечатывать данные, а значит, экономится время и снижается риск ошибки.  

В правительстве считают, что при нынешнем развитии информационных технологий необходимо более защищенное от подделок удостоверение личности. А электронный документ, по словам Медведева, сложнее подделать и повредить.

Для обеспечения защиты данных, отметил он, необходимо формирование инфраструктуры для введения электронных идентификаторов. "Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала без сбоев", — сказал он.

По словам Акимова, персональные данные граждан будут надежно защищены "российской криптографией по российскому стандарту". А изменять информацию о владельце паспорта сможет "только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган".

Как велась работа над проектом

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Концепция введения в России электронных паспортов утверждена распоряжением правительства в сентябре 2013 года. В 2014 году в правительство внесен проект указа президента "О выдаче и применении удостоверения личности гражданина Российской Федерации" и проект федерального закона "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации", но работу над идеей решили приостановить как минимум до 15 марта 2018 года.

В прошлом году в правительстве одобрили концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ "Восход" и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью.

В июле 2019 года в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)". Документ, в частности, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, создает условия для развития сферы электронных услуг, торговли и иных сделок, совершенных в электронной форме, и для введения электронного удостоверения личности.

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

 

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