Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о внедрении электронного удостоверения личности. Рассказываем, что стало известно о работе над новым типом паспорта.
Что такое электронный паспорт
Как именно он будет выглядеть, пока неясно. По словам Дмитрия Медведева, есть два варианта: пластиковая карта с чипом или же мобильное приложение. "Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран", — сказал он.Ранее зампред правительства Максим Акимов говорил, что дизайн и тип документа еще обсуждается: это может быть либо чип, либо QR-код, либо другой идентификатор. Идеальной моделью нового паспорта, по его мнению, стало бы мобильное приложение. На совещании 17 июля вице-премьер отметил, что приложение "Мой паспорт" будет доступно для всех мобильных платформ.
Когда появятся электронные удостоверения
Он добавил, что все возможности для успешного перехода есть, в частности уровень развития информационных технологий это позволяет.Процесс будет постепенным. Максим Акимов уточнил, что работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года. По мере роста числа пунктов выдачи удостоверений нового образца прекратится выдача бумажных паспортов — предположительно, в течение 2022 года.
По словам вице-премьера, все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании не будут задействованы "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора".Предполагается, что электронный паспорт нужно будет менять раз в десять лет.
Как это будет работать
В правительстве считают, что при нынешнем развитии информационных технологий необходимо более защищенное от подделок удостоверение личности. А электронный документ, по словам Медведева, сложнее подделать и повредить.Для обеспечения защиты данных, отметил он, необходимо формирование инфраструктуры для введения электронных идентификаторов. "Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала без сбоев", — сказал он.
По словам Акимова, персональные данные граждан будут надежно защищены "российской криптографией по российскому стандарту". А изменять информацию о владельце паспорта сможет "только МВД и орган, который будет записывать базовую информацию, но, естественно, только уполномоченный орган".
Как велась работа над проектом
В прошлом году в правительстве одобрили концепцию перехода на электронные паспорта, предложенную НИИ "Восход" и Гознаком и поддержанную Минкомсвязью.В июле 2019 года в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)". Документ, в частности, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, создает условия для развития сферы электронных услуг, торговли и иных сделок, совершенных в электронной форме, и для введения электронного удостоверения личности.
Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".