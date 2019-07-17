Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

Дмитрий Медведев сообщил , что в правительстве обсуждают возможность заменить бумажные паспорта на электронные "где-то в 2023 году". "Цель есть, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт", — уточнил он.

Он добавил, что все возможности для успешного перехода есть, в частности уровень развития информационных технологий это позволяет.

Процесс будет постепенным. Максим Акимов уточнил , что работа по внедрению электронных паспортов начнется в июле 2020 года. По мере роста числа пунктов выдачи удостоверений нового образца прекратится выдача бумажных паспортов — предположительно, в течение 2022 года.

По словам вице-премьера, все комплектующие новой системы будут российскими, иностранные компании не будут задействованы "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора".

Предполагается, что электронный паспорт нужно будет менять раз в десять лет.