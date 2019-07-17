Новое здание для архива Алтайского края отремонтируют за 200 млн рублей

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Средства, которые будут направлены на полную реконструкцию и оборудование дополнительного здания для хранения документов Государственного архива Алтайского края, составят 200 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщила заместитель начальника отдела по делам архивов Минкультуры региона Елена Кочалина.

"200 млн рублей будет потрачено на реконструкцию нового здания из краевого бюджета. Требуются капитальный ремонт и реконструкция. Средства включены в заявку на 2020, 2021, 2022 года, туда входят и суммы на самое необходимое оборудование для хранения, организации рабочих мест. Это будет третье здание архива - у нас есть два корпуса", - пояснила она.

Новое здание для архива было приобретено на средства краевого бюджета за 107 млн рублей - ранее там находился проектный институт, который переехал. Нынешние площади хранения документации - около 4 тыс. кв. метров, новый объект позволит их расширить почти до 5 тыс. кв. м. Здание оборудуют системами пожаротушения, специальными системами хранения для некоторых редких видов документов.

В среду госархив посетил губернатор региона Виктор Томенко - он поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края в 2020 году, чтобы самые востребованные документы стали доступны пользователям интернета. На сегодня сотрудниками архива отсканированы порядка 4,5 млн образов документов - они готовы для потенциальной выгрузки на портал.

Как пояснила журналистам замдиректора архива Елена Егорова, в следующем месяце планируется запуск работы с запросами граждан в электронном формате - через личный кабинет на сайте можно будет запросить необходимые документы. Она также отметила, что на сегодня в электронный формат переведены лишь порядка 4% всех документов, хранящихся в Госархиве региона.