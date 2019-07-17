Компания-перевозчик выплатит семьям погибших в ДТП в Башкирии по 500 тыс. рублей

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Альтекс", которой принадлежит опрокинувшийся на трассе в Башкирии автобус, выплатит родственникам шести погибших в ДТП по 500 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор компании Ленар Уразбахтин.

"500 тыс. будут выделены семьям погибших. На сегодняшний день объезжаем семьи погибших, разговариваем, берем у них номера счетов. Объезжаем пострадавших и также будем общаться. Пока сумма [компенсации] не определена, предварительно 200 тыс. рублей - в зависимости от тяжести увечий", - сказал он.

Уразбахтин добавил, что в среду станут известны результаты внутренней проверки компании. Также представители "Альтекса" в четверг выедут из Набережных Челнов в Уфу, где посетят двоих пострадавших в ДТП. Их транспортировка в Татарстан была отложена из-за состояния здоровья.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, выполнявший рейс по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. В автобусе находились 39 пассажиров из Татарстана. По информации Минздрава Татарстана на утро 16 июля, в медучреждениях республики оставались восемь пострадавших, еще два человека - в больницах Уфы.