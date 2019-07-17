Путин и Лукашенко осмотрели главный собор, несколько скитов и музей Валаама

ВАЛААМ, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

В начале XX века монастырь включал в себя 13 скитов, расположенных в разных частях Валаама, и 21 часовню. К нынешнему моменту восстановлены большинство скитов.

После службы в монастыре лидеры России и Белоруссии отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит. После этого главы государств посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, а также Свято-Владимирский скит и Храмовый комплекс-музей.

Смоленский скит

Скит в честь Смоленской иконы Божией Матери - последний по времени устройства. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем. В 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через четыре года - священный сан. Освящение скита предполагалось во имя Валаамской иконы Божией Матери. Церковь была построена в 1915-17 годах в стиле древних псковских и новгородских храмов - строгий храм венчали две шлемовидные главы. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Возрождение Валаамской обители началось в 1889 году, братия тогда состояла из шести человек. Сейчас в монастыре и его скитах - 195 насельников. В год Валаам посещают более тысячи паломников, до 90% из них - туристы. Лидерам двух стран рассказали о продолжающейся реставрации монастыря. В частности, осенью планируется завершить восстановление зданий Зимней гостиницы.

Свято-Владимирский скит

Свято-Владимирский скит расположен в живописной луговине, напоминающей уголок Центральной России. Он был сооружен в наши дни как резиденция патриарха Московского и всея Руси. Освящение скита состоялось осенью 2008 года, в 1020-летний юбилей крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, в честь которого и назван главный престол.

Выполненный в русском стиле с элементами модерна, декорированный росписями и резьбой по камню, он включает в себя несколько собранных в единое целое зданий - братских келий, иконописной и реставрационной мастерских, трапезной, различных подсобных помещений. По мнению экспертов, комплекс Владимирского скита является одним из наиболее интересных и талантливых архитектурных проектов, осуществленных в России в последние годы.

Храмовый комплекс, простроенный по благословению патриарха Алексия Второго при содействии президента России, был освящен 21 сентября 2008 года. Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира стал последним храмом, освещенным Алексием Вторым.