У матери больного ребенка, получившей посылку с запрещенным препаратом, не было рецепта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Елена Боголюбова, получившая посылку с лекарственным препаратом для тяжелобольного сына в одном из почтовых отделений Москвы, не смогла предъявить рецепт на этот препарат, на данный момент таможенные органы готовят материалы дела для передачи в прокуратуру и МВД. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

Она пояснила, что таможенные органы обнаружили в международном почтовом отправлении таблетки с запрещенным на территории РФ веществом и попросили женщину предоставить документы, подтверждающие, что у нее есть ребенок, который нуждается именно в этом препарате.

"Как только копии медицинских документов были привезены и предъявлены нам, мы реально убедились, что есть ребенок, есть заболевание, но нет рецепта от врача, который бы назначил этот препарат", - сказала Анчипорова. "Так как он [этот препарат] не зарегистрирован на территории РФ, эти лекарства у нее были изъяты", - сообщила она. "У нее есть рекомендации консилиума врачей, который говорит, что возможно применение данного препарата для прохождения лечения ребенком. Но назначены ей по рецепту были абсолютно другие вещества, - указала Анчипорова. - Готовим материал к передаче в прокуратуру и в МВД, уже эти правоохранительные органы будут принимать решение о судьбе этой женщины".

Женщину не стали задерживать и отпустили домой после предоставления документов, отметила Анчипорова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам в этой связи, что Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери больного ребенка и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Он напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на "Прямой линии с Владимиром Путиным".