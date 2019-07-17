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Минобрнауки: в России индивидуальные образовательные программы оказались непопулярны

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской, ими в основном пользуются уходящие в декретный отпуск девушки и те, кто вынужден работать за пределами города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Индивидуальные образовательные траектории, которые должны помогать реализации личностного потенциала каждого учащегося, пока не получили широкого распространения у российских студентов. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская на VII Российско-белорусском молодежном форуме "Молодежь за Союзное государство".

"Мы задумали индивидуальные модули, индивидуальные треки подготовили, а у нас ими пользуются только девушки, вышедшие замуж и уходящие в декретный отпуск, и те, кто вынужден работать где-то за пределами города. То есть мы хотели, чтобы это было прогрессивно, модно, современно и позволяло личную образовательную траекторию выстраивать, а пришли к тому, что пользуются этим те, кому, может быть, в меньшей степени это и понадобится", - сказал Боровская.

Цель индивидуальной образовательной траектории - создать условия для самостоятельного выбора обучающимися индивидуальной образовательной программы, которая позволит в полной мере раскрыть его способности и реализоваться личностному потенциалу. Как правило, такая программа включает ряд базовых дисциплин и те, которые студент выбирает сам. Кроме того, обучающийся может варьировать сроки обучения тем или иным дисциплинам.

VII Российско-белорусский молодежный форум "Молодежь за Союзное государство" проходит в рамках Форума регионов России и Белоруссии - ежегодного мероприятия под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.

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