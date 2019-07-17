Общественная палата Петербурга поддержала идею об установке памятника братьям Стругацким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Профильные комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга поддержали инициативу по установке памятника братьям Борису и Аркадию Стругацким на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе на юге города. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе организации.

"Инициаторы предлагают установить памятник братьям Стругацким в сквере на Московском проспекте. Выбор места не случаен: площадь на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе, внутри которой и расположен сквер, называется Площадью Братьев Стругацких. А Борис Натанович Стругацкий почти полвека, с 1964 года по 2012 год, жил неподалеку - в доме номер 4 по улице Победы. Дискуссий у нас в комиссиях не было: все единогласно одобрили данную инициативу", - приводят в пресс-службе слова председателя комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербурга Общественной палаты города Дмитрия Шериха.

Как пояснил ТАСС Шерих, с предложением об установке памятника выступил Фонд Юрия Жорно, по инициативе которого на Васильевском острове ранее был установлен памятник выдающемуся зодчему Доменико Трезини. "Памятник братьям Стругацким, безусловно, может быть и достоин быть в нашем городе, потому что это выдающееся явление нашей культуры", - добавил он.

Глава комиссии отметил, что следующим этапом будет предложение эскизного проекта памятника. Как считают представители Общественной палаты, перед скульпторами стоит задача "ярко воплотить образ знаменитых писателей-фантастов и логично завершить ансамбль площади, носящий их имя".

Писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе знаменитых режиссеров Андрея Тарковского, Алексея Германа и Федора Бондарчука.