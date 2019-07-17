В Эрмитаже сообщили, что перекупщики билетов стали чаще пытаться клонировать сайт музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Число попыток создания мошенниками клонов официального сайта Государственного Эрмитажа с целью спекуляции билетами увеличилось. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте музея.

"Участились случаи создания клонов официального сайта музея. В интернете можно встретить дубликаты сайта Эрмитажа с очень похожими адресами и даже со скопированным оформлением страниц. Обращаем ваше внимание, что адреса сайтов-клонов могут отличаться другими написанием или другим доменным именем", - говорится в сообщении.

В музее подчеркивают, что единственным официальным сайтом Государственного Эрмитажа является www.hermitagemuseum.org, и электронные билеты можно приобрести только через него. Музей призывает своих посетителей "быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов".

По данным дирекции Эрмитажа, в 2018 году музей посетили 4,3 млн человек. Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью ТАСС отмечал, что число посетителей после спада в 1990-е годы вернулось к максимальному показателю, который был достигнут в 1970-е годы, и такой наплыв туристов требует регулирования с точки зрения безопасности людей и экспонатов. Он озвучивал также прогнозы, что общее количество посетителей Эрмитажа с учетом всех его площадок достигнет в ближайшие годы 6 млн человек.

В состав музея входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня".

С проблемой перекупщиков столкнулся этим летом еще один федеральный музей в Петербурге - Государственный музей-заповедник "Царское Село", привлекающий миллионы туристов своей главной достопримечательностью - знаменитой Янтарной комнатой Екатерининского дворца. Дирекция ГМЗ была вынуждена ввести именные электронные билеты в Екатерининский дворец, чтобы исключить риск скупки билетов спекулянтами. Директор Царскосельского ГМЗ Ольга Таратынова ранее рассказала ТАСС, что новая система покупки уже показала положительный результат: мгновенная скупка и последующая за ней перепродажа билетов мошенниками прекратились.

Театры против спекулянтов

Тема сайтов-двойников также стала актуальной и для петербургских театров, и три учреждения культуры для защиты своих прав обратились в арбитражный суд. В частности, как сообщалось, в начале этого года с компанией "Сиэнэф.ру" судился Мариинский театр, который владеет официальном сайтом www.mariinsky.ru, а компания зарегистрировала доменное имя www.mariinsky.com.ru и торговала на этом сайте билетами. Арбитраж своим решением запретил компании использовать такое доменное имя.

Еще один иск к той же компании подал Михайловский театр, который требовал запретить ей пользоваться сайтом mikhailovsky.com.ru - двойником официального сайта театра mikhailovsky.ru, а также взыскать с нее 5 млн рублей компенсации за нарушение прав на товарные знаки. Арбитраж Москвы запретил компании использовать домен, однако согласился взыскать лишь 100 тыс. рублей.

Третий иск к компании в июле подал петербургский Академический театр комедии имени Н. П. Акимова. Согласно материалам дела, театр подал в суд иск на компанию "Сиэнэф.ру", администратору сайта с адресом akimovkomedia.com.ru, так как оно почти полностью дублировало имя официального сайта театра - akimovkomedia.ru. Театр зарегистрировал это имя в госреестре товарных знаков и обладает сертификатом на его использование. В иске указывалось, что владелец сайта-двойника "не являлся партнером истца и не имел каких-либо договорных отношений с последним, что является недобросовестной конкуренцией".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что администратор сайта-двойника сменился - им стала "МТК Международная торговая компания". В связи с этим театр потребовал запретить ей использовать доменное имя, а с компании "Сиэнэф.ру" истец потребовал компенсацию в 5 млн рублей, исходя из подсчета прибыли, которую фирма могла получить за продажу билетов с наценкой в 30%.

Суд удовлетворил заявление частично - запретил "МТК Международная торговая компания" пользоваться доменным именем, а также взыскал с нее 1 млн рублей. Директор театра Алексей Фрадин считает, что сумма компенсации не является столь важной в данном деле. "Мы будем добиваться закрытия и блокировки сайта-клона через Роскомнадзор, это наша основная цель, вопрос денег - он был вторичен, здесь это больше юридически, чтобы [иск] смотрелся более "увесисто", - сказал он ТАСС.