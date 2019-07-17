Петербургские депутаты предлагают отмечать 28 января День открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Петербургские парламентарии предложили дополнить перечень памятных дат России Днем открытия Антарктиды. Соответствующий проект поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" депутаты направили на рассмотрение Совета законодателей, сообщил ТАСС соавтор документа Денис Четырбок.

"Мы проработали эту инициативу, юридически ее оформили и направили на рассмотрение Совета законодателей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после получения заключения Совета законодателей документ может быть рассмотрен петербургским парламентом. В случае одобрения местным парламентом документ будет направлен в Госдуму.

28 января 1820 года русские военные моряки в составе экспедиции на шлюпах "Мирный" и "Восток" под командованием Беллинсгаузена и Лазарева совершили важнейшее географические открытие - зафиксировали на картах берега материковой части Антарктиды, говорится в пояснительной записке к документу за подписью депутатов.