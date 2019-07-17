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ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

Описание
© AP Photo/Jerome Delay

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией.

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Конго (ДРК)
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