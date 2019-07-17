Осужденная в США россиянка Осипова прибыла в тюрьму Коннектикута

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова прибыла в среду в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), где проведет основной срок заключения. Об этом свидетельствуют данные системы Федерального бюро тюрем. Согласно информации этого интернет-ресурса, дата освобождения Богданы Осиповы намечена на 15 сентября 2023 года.

Мать осужденной Юлиана Филипюк подтвердила перевод дочери в Коннектикут. "Да, она уже в Данбери и у нее даже была возможность кратко переговорить с (сыном) Иеном по телефону", - отметила она.

2 июля Осипову вывезли из тюрьмы Левенворса (штат Канзас) в центр предварительного заключения города Лас-Вегас (штат Невада). 15 июля ее доставили в окружную тюрьму Grady County города Чикаша (штат Оклахома). В среду Осипова была поставлена на учет в систему тюрьмы города Данбери. Этот город расположен менее, чем в 100 км от Нью-Йорка. Здесь же отбывает наказание еще один гражданин России - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.

Danbury - федеральная тюрьма, открытая еще в 1940 году, в которой содержатся более 1 тыс. заключенных.

Преступление и наказание

6 июня этого года федеральным судом города Уичито (Канзас) Богдана Осипова была приговорена к семи годам тюремного заключения по статье "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Два года из этого срока Осипова уже провела под стражей в ожидании приговора и порядка года ей сократили за хорошее поведение в заключении. Таким образом предполагается, что под стражей россиянка пробудет еще около 4 лет. Законом допускается возможность дополнительного сокращения срока - в случае примерного поведения осужденной.

После освобождения Осиповой будет запрещено в течение трех лет выезжать за пределы США - у россиянки не будет паспорта, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. В приговоре судьи также подчеркивается, что Богдана Осипова должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли.

О деле Осиповой

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.

Адвокаты осужденной подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. За похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

Русская значит виновна

В МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол. "Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип "русская - значит виновна".

Пользователи интернета собирают подписи к петиции в поддержку Богданы Осиповой с просьбой обратить внимание на несправедливый приговор суда, нарушение прав человека, допущенное во время содержания россиянки под стражей. В настоящее время петицию подписали более 20 тыс. человек.